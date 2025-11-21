Проф. Кънчев: Подпише ли се този документ, целият свят ще си отдъхне, а Китай ще се притисне

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Планът на Вашингтон за мир между Русия и Украйна не е никакъв план, а драфт. В този план няма никаква съгласуваност. Там има 28 точки, по които трябва да започнат преговори. Според мен това е един план, половината точки от които няма да бъдат приети, но останалите относително задоволително могат д а решат конфликта.

Това коментира пред Нова тв проф. Румен Кънчев.

Териториалните отстъпки може да са за сметка на Украйна, но пък спира войната и Тръмп поема отговорност за Украйна. Т.е. на САЩ се възлага доста голяма задача. Онова, което ме притеснява, е, че няма разговор за разширяване н а НАТО, коментира той.

Дали Украйна ще приеме този план или не, не зависи еднолично от президента Зелевски, а от Народното събрание на страната. Има една страхотна точка в плана, която е изключително стратегически, както за Русия, така и за САЩ. Там се казва, че двете страни трябва да възстановят стратегическите си договори, т.е. ядрените си отношения. Т.е. тук се показва една много тясна връзка и връщане към най-добрия период между Русия и Америка, когато те създадоха серия от договори за ограничаване на ядреното оръжие. Ако се подпише такъв договор, не само че светът ще си отдъхне, но и се ограничава Китай, защото той не може неограничено да нараства стратегическите си оръжия, обясни той.

Този план е нещо добро като база за преговори, тъй като чрез него се възстановява диалогът между САЩ и Русия, обобщи професорът.

