Проф. Рачев: България остава като любимците на Господ – топличко, но без прегряване

Стопкадър бТВ

Астрономическото лято в неделя идва с много високи температури. Много топло и сухо време, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Снощи в района на Варна и Шумен имаше сериозна гръмотевична дейност, валя много малко“, каза той.

Горещо и топло ще е над цяла Европа. Топлата вълна ще се насочи и към Балканския полуостров.

„България ще остане като любимците на Господ – топличко, но без прегряване, защото в района на Лисабон температурите ще надминат 40 градуса“, обясни климатологът.

В неделя денят ще бъде 15 часа и 20 минути.

В София и през следващите дни времето ще е хубаво. От петък температурите се повишават. В събота ще достигнат 30 градуса.

Редактор "Екип на Петел",

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