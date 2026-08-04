Проф. Стоянов: Минаха 100 дни на редовно правителство, а липсва управленска програма

Кадър бТВ, архив

Едно е ясно - Румен Радев управлява, управлява от 9 години в президентството най-различни процеси, най-вече със служебни правителства и като част от изпълнителна власт - самата държава. Вече минаха 100 дни на редовно правителство, без обаче управленска програма, посочи в интервю пред БНР проф. Росен Стоянов.

"Най-големият дефицит, който намирам, е в липсата на тази структурирана и ясна концептуална рамка, през която трябва да минават всички политиките. А това правителство няма такава, по простата причина, че политиките намират отражения през бюджета, а "той не е наш", както казват от "Прогресивна България". Това е дефицит на политическа амбиция и воля за кардинални промени в България", коментира той, пише novini.bg.

Според него говоренето за това, че Бюджет 2027 ще бъде онова, което ще даде ясна представа кои са и какво искат да правят "Прогресивна България", му се струва по-скоро като отлагане във времето на поемане на политическа отговорност:

"Ще ми се да вярвам, че 2026 е преходен и със сигурност симптом, какви са компетенциите и експертизата на това управление. Ако от тази гледна точка е оценен, не ни чакат добри новини в Бюджет 2027. Защото, ако си готов, не трябва да отлагаш нищо и да плащаш чужди грехове. За 2027 г. е бюджетът, който ще бъде промотиран като възможности и такъв, който може да бъде изработен от хора, които изработваха бюджети и преди - Желязков и назад във времето. Малко са хората, които разбират от тази тънка материя. И се съмнявам, че могат да направят нещо съществено, по-различно от това, което наблюдаваме в момента."

Според проф. Стоянов е невъзможно да се случи обединение за президентските избори:

"Защото с интригантсване, неможене и неумение политически лидери в либералното - център - дясно пространство, отстрелват един по един качествените, можещите и избираемите. Разграничавам ги в 3 аспекта и визирам различни персони, защото не е задължително един човек да се харесва на всички, той трябва да е избираем и да се противопостави на другата основна фигура. А такъв все по-малко може да се провиди в това пространство."

Редактор "Екип на Петел",

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