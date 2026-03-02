Проф. Владимир Чуков: Няма как Иран да спечели битка срещу девет държави

Кадър Bulgaria On Air

Като част от ответните действия срещу американско-израелската операция, Иранската Революционна гвардия е атакувала петролен танкер, свързан със САЩ, в Ормузкия проток.

Все повече страни са въвлечени

"Това е много бурен и много разширяващ се военен театър. С всеки изминал ден сцените стават все повече и от двете страни. За съжаление, въвлечените страни стават все повече, онзи ден бяха седем държави, днес са 9. Ислямската република полага всякакви усилия, за да превърне войната в регионална, като желае да предизвика един много сериозен енергиен трус. Кога ще приключат военните действия - никой не може да каже", коментира арабистът проф. Владимир Чуков в студиото на "Денят On Air".

Според Член 111 на Конституцията на Ислямската държава посочва трима, които могат да изпълняват длъжността "върховен лидер". Това са президентът, шефът на съдебната власт и един от членовете на Комисията за пазителите на Конституцията.

Следващият наследник на Иран

"Появи се слух, че Мочтаба Хаминей е бил тежко ранен, той е средният син на аятолаха. В момента се борят за живота му. Но нека припомним, че част от семейството на аятолаха беше ликвидирано. В рамките на 40 дни предстои Съветът на експертите да посочи кой ще бъде следващият наследник, но може и да не е само един. В момента това Конституционно законодателство, което е застопорено, е законодателство, създадено между 17 и 18-и век", поясни проф. Чуков в ефира на Bulgaria On Air.

Той подчерта, че ислямските партии в Ирак не признават тази форма на управление.

"Ние не знаем след един месец активни бойни действия кои ще бъдат на терен, дали Корпусът на ислямските гвардейци ще бъде толкова силен, колкото в момента, каква ще бъде ролята на армията. За съжаление, това, което прави Иран в момента, е една тактическа грешка - тя е срещу девет държави. Няма как да спечели тази битка", каза гостът.

Силна разузнавателна информация

Проф. Чуков смята, че активната страна в конфликта е Израел.

"Води над 12-дневна война, има много силна и автентична разузнавателна информация. Целите, които поразява, са много точни. Те имат много активна агентура на място. Тръмп иска Иран да седне на масата на преговорите и да изпълни американските условия. Това, което се говори, е, че Тел Авив е оказал много силен натиск върху САЩ. Сега е моментът режимът на аятоласите да бъде ударен, защото имат президент, който е с много мощен евангелистки електорат", категоричен бе той.

От думите му стана ясно, че по-голямата част от обществото в Иран е против режима.

"Този режим е кървав, той не признава опозиция. Самият Хаменей много гъвкаво определяше кой да стане президент. Най-лошият сценарий е гражданска война, да се изпадне във вакуум. Важно е как ще се комуникира със силите в Техеран. Този вариант го видяхме в Ирак 2003 година, когато беше разпусната цялата армия и те се превърнаха в терористи - "Ал Кайда" и какви ли групировки", добави проф. Владимир Чуков.

Той подчерта, че целта на Иран са страните от Персийския залив, тъй като там имат нефт.

