Кадър БТВ

Прокуратурата поиска допълнителни експертизи на телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър, намерени на връх Околчица, съобщава bTV.

Причината е, че само по този начин ще се установи точният час на смъртта. Категорично е установено, че кемперът, в който са били тримата, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта.

Разследващите поясниха, че първите експертизи не са установили той да се е движел след това или да е бил преместван.

Допълнителните експертизи са необходими, за да се установи точният час на смъртта им, защото има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.

От прокуратурата посочиха, че до изготвянето на експертизите телата не могат да бъдат освободени.

