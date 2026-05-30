Прокурор Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си

Стопкадър Нова Тв

"Петел" следи какво се случва след ареста на прокурорския син.

Пернишкият прокурор Бисер Михайлов категорично обяви, че няма да свидетелства срещу своя син Васил Михайлов, който прекара 11 месеца в укриване от правосъдието преди да бъде арестуван. В ексклузивно интервю пред телевизия NOVA магистратът отхвърли обвиненията, че е помагал на младежа да избяга, и заяви, че не е знаел местонахождението му през целия период.

Бисер Михайлов сподели, че при акцията на ГДБОП е разпознал сина си единствено по очите, тъй като визуално той е бил напълно променен – с дълга коса и брада. Прокурорът призна, че отношенията им са силно влошени, но подчерта, че законът не предвижда наказателна отговорност за лично укривателство, когато става въпрос за низходящ роднина. "Като баща не бих предал сина си", категоричен бе магистратът, допълвайки, че няма да го направи и в качеството си на длъжностно лице.

На въпрос кои хора са съдействали на младежа да се укрива в продължение на почти година, бащата посочи широк кръг от познати. По думите му това са "всички – приятели, роднини, семейство, хора с възможности". Той обаче отрече да познава близкото обкръжение на сина си или да знае кой има авторитет пред него. Относно твърденията на тогавашния вътрешен министър Иван Демерджиев за оказана родителска помощ при бягството, Бисер Михайлов отхвърли тези изявления като неверни.

Магистратът коментира и напрежението в пернишкото село, където бяха отправени заплахи към служител на ГДБОП, като отбеляза, че според негова информация синът му тогава още не е бил на мястото. Бисер Михайлов декларира пълна готовност да защити репутацията си, изградена по време на неговия 31-годишен трудов стаж в съдебната система. "Ако ми бъде образувана проверка, ще се защитавам", отсече той, допълвайки, че 23-годишният му син сам трябва да извърви своята Голгота и да поеме отговорност за съдбата си, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!