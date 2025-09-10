Простреляха приближен на Тръмп
Кадър Gage Skidmore, Уикипедия
Чарли Кърк, влиятелният десен активист и изпълнителен директор на Turning Point USA (TPUSA), е бил прострелян по време на събитие в Юта, съобщават източници, цитирани от CNN.
Кърк е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.
Активистът е бил там като част от обиколката "Американско завръщане", организирано от клона на TPUSA в Utah Valley. Има и видеозаписи на студенти в кампуса, бягащи от звука на изстрели, пишат медии в САЩ и Великобритания.
Все още няма официална информация за състоянието му.
"Помолете се за Чарли Кърк - добър човек и млад баща", написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!