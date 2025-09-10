Простреляха приближен на Тръмп

Кадър Gage Skidmore, Уикипедия

Чарли Кърк, влиятелният десен активист и изпълнителен директор на Turning Point USA (TPUSA), е бил прострелян по време на събитие в Юта, съобщават източници, цитирани от CNN.

Кърк е близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

Активистът е бил там като част от обиколката "Американско завръщане", организирано от клона на TPUSA в Utah Valley. Има и видеозаписи на студенти в кампуса, бягащи от звука на изстрели, пишат медии в САЩ и Великобритания.

Все още няма официална информация за състоянието му.

"Помолете се за Чарли Кърк - добър човек и млад баща", написа вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!