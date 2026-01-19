Проучване: Кметът Благомир Коцев е сред най-споменаваните политици в медиите през 2025-а

снимки: Община Варна/Sensika

„Евро“ с 42,5%, „безобразие“ с 32,8 на сто и „протест“ с 25,1% от гласовете са знаковите думи за 2025-а за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“. На четвърта позиция, само на половин процент от „протест“, е „волейбол“, а на следващите места се нареждат „мършляк“, „джен зи“, „когато па-“, „главно Д“, „бюджет“ и „локали“.

Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025-а, а медийният анализ отново е предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika.

Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е „евро“.

„Двете големи теми на изминалата година намериха своето логично отражение. Първата е присъединяването ни към еврозоната. Втората – протестите, изпъкна в самия край на 2025-а – този факт заедно с взривната им сила се оказаха решаващи за високия резултат на „безобразие“ и „протест“, смятат д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова, организатори на изследването.

Проучването сред нагласите на хората протече в три етапа. В първия – от 5 до 9 януари – всеки имаше възможност да даде предложения за думи на годината на страниците на „Как се пише?“ във Facebook, Instagram, Threads и в Х. Във втория етап от 30-те предложения с най-много гласове 5-членното жури отся 10. Кои 3 от тях са най-значимите за нас като общество, избрани в анкета от 12 до 17 януари в третия, последен етап.

През 2024 г. думите, белязали общественото съзнание, бяха „Шенген“, „дубайски шоколад“ и „санитарен кордон“. За 2023 г. първенци бяха „изкуствен интелект“, „сглобка“ и „времеубежище“. През 2022-ра на челни позиции се озоваха „война“, „инфлация“, „Украйна“ и „избори“. А през 2021-ва на първите три места в анкетата се наредиха некнижовната дума „преценям“, „антиваксър“ и „изчегъртване“.

Медиен анализ

9 милиона публикации в над 9 хиляди информационни онлайн източника на български език за периода 1 януари – 31 декември 2025 г. са проверени в рамките на мащабния медиен анализ на системата за глобален медиен мониторинг и анализи Sensika.

20-те най-често споменавани думи са: „България“, „дете“, „Русия“, „Украйна“, „САЩ“, „война“, „Европа“, „помощ“, „президент“, „политика“, „министър“, „подкрепа“, „цена“, „евро“, „социален“, „сигурност“, „управление“, „министерство“, „комисия“, „семейство“.

Интересно е, че две нови думи са влезли в класацията – това са „евро“ и „сигурност“.



За трети път се представя и класация на най-споменаваните личности в медиите.

На първо място е Доналд Тръмп, следван от Владимир Путин, Володимир Зеленски,

Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен

Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, Кирил Петков, Васил Терзиев, Еманюел Макрон,

Благомир Коцев, Джо Байдън, Даниел Митов, Ахмед Доган, Костадин Костадинов,

Борислав Сарафов, Борислав Гуцанов, Ивайло Мирчев.

Прави впечатление, че всички в топ 20 на най-споменаваните личности са политици. Ръстът на споменаванията на Доналд Тръмп са нараснали повече от три пъти от миналата годината, когато той за първи път изпревари Бойко Борисов. В класацията тази година влиза и варненският кмет Благомир Коцев, сочи проучването.

