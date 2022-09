Пряко в руската НТВ: Абсолютно невъзможно е да победим Украйна!

Кадър НТВ

Руското общество преживява повратен момент в своята нова история. Все повече гласове се чуват, че нахлуването в Украйна е грешка, но се налага ехото, че "Путин не е виновен, а са го подвели хората около него".

Русия не може да победи Украйна с ресурсите, които има. Това революционно мнение в пряк ефир на телевизионния канал НТВ изрази руският политик и бивш кандидат за депутат в предварителните избори на „Единна Русия“ през 2015 година Борис Надеждин. След репликата на Надеждин се чу как някой от останалите от участниците му казва да си мери приказките, предаде OFFnews.bg.

Хората, които са убедили президента Путин, че спецоперацията ще бъде ефективна, кратка, че няма да бием по мирното население, само ще влезем, Росгвардията там, Кадировци, всички ще вкарат ред и т. н., тези хора просто ни подведоха всички нас много силно.“ – каза Надеждин. На въпрос на водещия дали има такива хора със сигурност, политикът, който е бивш съветник на Борис Немцов и застъпник на президента на „Юкос“ Михаил Ходорковски за депутат през 2005, доразви тезата си:

„Президентът не е седял сам и си е мислил „Дай да взема да проведа спецоперация“. Някой е идвал и му е говорил: украинците ще се разбягат, ще се предадат, всички ще искат в Русия. Някой му го е говорил това. Стигнали сме до чертата, зад която, трябва да се разбира едно простичко нещо: Да се победи Украйна с тези ресурси, с които сега Русия там се опитва да воюва, в режима на колониална война – договорни войници, ЧВК и т. н., мобилизация няма, това е абсолютно невъзможно абсолютно, защото на руската армия там и противостои силна армия, която по пълната програма я подкрепят най-силните в икономическо и технологическо отношение държави на Европа.“

На въпрос дали предлага да бъде проведена мобилизация, Борис Надеждин отговори кратко: „Моето предложение го знаете. Да започнем преговори за прекратяване на войната и да преминем към политическите въпроси.“

Позицията на Борис Надеждин е пример за "градивна критика", каквито през последните дни заливат руските социалки и проникват в медиите в руската федерация: за провалите не е виновен Путин, той е подведен, виновни са армията, разузнаването, съветниците, а президентът е в бяло. Подобна риторика беше характерна и СССР и страните с т. н. народна демокрация: "строят е добър, лидерът ни също, но обкръжението му го лъже и той не знае какво се случва надолу." В предишни изявления Надеждин нарича себе си "латентен Путинист".

Думите на политика предизвикаха реакцията на участващия в програмата депутат от Държавната дума Сергей Миронов, който отвърна, че никакви преговори с нацисткия режим на Володимир Зеленски не може да има, нацисткият режим на Зеленски трябва да бъде унищожен. „Владимир Владимирович правилно каза: „Ние още не сме започнали“. Когато трябва, ще започнем. Мобилизация не е нужна. Имаме сили и всичко се решава поетапно.“ – разясни на присъстващите и зрителите Миронов.

