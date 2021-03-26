Психиатър: В това болно общество нормалният човек изглежда като душевноболен

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Кадър 7/8 тв

Психиатърът акад. Дроздстой Стоянов коментира в предаването "Студио Хъ" по 7/8 тв последиците от пандемията за психичното здраве на българите:

"Психическото страдание може да бъде страдание на отделния човек, може да бъде и страдание на цялото общество. Ако обществото е болно, човек да се държиш адекватно, адаптивно и разумно в едно болно общество, е отклонение. И обратно - ако обществото е здраво, ти да се държаш неадаптивно, е твое лично отклонение. Мисля си, че в това болно общество нормалният човек изглежда като душевноболен.

То не е мединско състояние, а състояние, което се унаследява през архетипите на културата, през историческите дискурси с обществен морал и норма. Българското общество през всички години на своята еволюция и деволюция, както в Дунавска България, така и във Волжка България, винаги е било общество на крайностите. И общество готово понякога критично да усвоява външни модели.

Общество, готово да се подчини на различни господари. Може би това е номадски манталитет, който се предава пез годините. От там тази изключителна безкритичност по време на кризи и в настоящата криза. От там поддаването и постоянното мултиплициране на лошата новина от централните медии. В момента онова ефирно време, отделено за убийства, е отделено и умножено в чест на коронавирисната епидемия..."



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