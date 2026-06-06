Путин: Няма възможност за среща със Зеленски! Ще воюваме до постигане на целите си

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Руският президент Владимир Путин заяви, че не вижда възможност за среща с украинския президент Володимир Зеленски в близко бъдеще и подчерта, че конфликтът ще продължи, докато Москва не постигне поставените си военни цели.

Зеленски по-рано отправи публичен призив за директна среща между двамата лидери с цел ускоряване на дипломатическо решение и прекратяване на войната. Путин отхвърли предложението, като посочи, че подобна среща би имала смисъл единствено след изготвяне на конкретни договорености между експертни екипи и постигане на предварителни споразумения, предаде БГНЕС.



По думите му военните действия ще приключат единствено когато Русия реализира целите на своята операция. Той подчерта, че засега няма основания за политически диалог на най-високо ниво.

От своя страна Зеленски определи отказа като доказателство, че Москва не търси край на войната и продължава да избира военен път. Украинската страна настоява за директни преговори на лидерско ниво като ключов елемент за пробив в дипломатическия процес.

Москва продължава да поставя като условия за евентуално споразумение контрол върху Донбас и въвеждане на сериозни ограничения върху украинските военни способности. Киев и западните му съюзници определят тези искания като неприемливи и равносилни на капитулация.

Конфликтът, започнал през 2022 г., продължава да води до тежки човешки загуби и разрушения в Украйна, като милиони хора са били принудени да напуснат домовете си. Въпреки поредните дипломатически инициативи, засега не се наблюдава реален напредък към мирно решение.

Редактор "Екип на Петел",

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