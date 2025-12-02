Путин: Русия е готова за война, ако Европа я потърси

Снимка: Президентство на Русия

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война, „ако Европа я потърси“, като обвини Европа в опит да саботира споразумение, което да сложи край на войната в Украйна.

Това изказване той направи преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, посочва БГНЕС.

„Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, заяви Путин.

„Ако Европа изведнъж реши да започне война с нас и я започне, много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме“, каза още той, цитиран от държавните руски медии.

