Путин: Русия е готова за война, ако Европа я потърси

02.12.2025 / 18:03 4

Снимка: Президентство на Русия

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война, „ако Европа я потърси“, като обвини Европа в опит да саботира споразумение, което да сложи край на войната в Украйна.

Това изказване той направи преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, посочва БГНЕС.

„Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, заяви Путин.

„Ако Европа изведнъж реши да започне война с нас и я започне, много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме“, каза още той, цитиран от държавните руски медии.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 6 минути)
Рейтинг: 120415 | Одобрение: 6465
„ако Европа я потърси“. Без "ако" - то, Европа си я търси, тикана от американските евреи. Горещите кестени от огъня с чужди ръчички най-безболезнено се вадят, окраински и после, като свършат, европейски. Не, че Окраина не е в Европа. Но УСА  имат един голям океан.
1
3
MrBean (преди 22 минути)
Рейтинг: 201443 | Одобрение: -1627
Нищо не разбрал...но за да се дърви Путя първо трябва да пита СиЗиПин.Никак няма да  доволен ако някой му разруши най-добрия пазар и трябва да продава на рашките за без пари.
0
2
cron1 (преди 22 минути)
Рейтинг: 133866 | Одобрение: -17984
Готова е друг път! Русия е пред фалит от постоянните войни на тоя боклук! :'(БолестГняв
Марио Кроненберг
1
3
robotron2000 (преди 28 минути)
Рейтинг: 53129 | Одобрение: 1984
как беше майтапа! 880 милиона се молят на 333 милиона да ги спасят от 133 милиона!! Който разбрал разбрал. 

