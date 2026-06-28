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Путин: Русия преминава през труден период

28.06.2026 / 18:57 2

Кадър Ютуб

Русия преминава през труден период, но той научи страната на много, заяви днес руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Президентът обеща да "гарантира" сигурността на страната и да се справи с "предизвикателствата", докато Киев продължава да нанася удари върху руската военна и енергийна инфраструктура в опит да отслаби военните способности на Москва, отбеляза Франс прес.

"Виждаме проблемите. Признаваме ги и реагираме на тях. Но несъмнено ще гарантираме сигурността на страната и на нашите граждани", заяви Путин по време на конгрес на партията му "Единна Русия", която се събра на конференция преди изборите през септември.

"Несъмнено ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктура", добави той във връзка с ударите на Киев срещу руска територия.

През последните месеци Украйна засили кампанията си за удари срещу Русия и контролираните от Москва региони в Украйна, като обяви, че те са в отговор на руските бомбардировки, които сеят смърт и разрушения почти ежедневно от началото на пълномащабната руска офанзива, започнала през февруари 2022 г.

Киев по-специално атакува енергийната инфраструктура, за да прекъсне потока от приходи от въглеводороди, които позволяват на Кремъл да финансира военните си усилия.

Руският президент говори няколко часа след "масирана" украинска атака с дронове срещу югозападния Краснодарски край, при която беше убит един човек и причини пожар в голямата рафинерия в Славянск на Кубан, по информация от регионалния губернатор Вениамин Кондратиев, информира БТА.

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Коментари
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Горан (преди 9 минути)
Рейтинг: 15943 | Одобрение: -5642
по прости съществ от комунистите са само българите подкрепящи руските комунисти , тази държава е създадена от украйна и украйна ще я затрие
да ама не
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fox81 (преди 47 минути)
Рейтинг: 3157 | Одобрение: 622
Вярно е! Дъртия идиот слугува на олигарсите и го е страх да удари нещо в усрайна, че да не навреди на някой негов олигарх. усраинците разцепват Русия всеки ден с дронове, докато дъртака търпи за сметка на народа. Дано на власт в Русия дойде някой, като Суровикин, Мордвиев, Попов, хора с чест и поглед!
Винаги верни!

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