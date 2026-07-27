Путин: Западът е виновен за "военната операция" в Украйна

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Агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, провокираха конфликта в Украйна и принудиха Москва да започне това, което тя определя като "специална военна операция", заяви президентът Владимир Путин вчера на среща с военнослужещи от военноморския флот, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Той напомни за обещанието на Запада да не разширява инфраструктурата на НАТО на изток — обещание, което така и не било изпълнено.

„Движеха се, движеха се, стигнаха до Украйна. А тогавашният президент на Украйна беше за влизане в ЕС, но против влизане в НАТО. Какво направиха? Извършиха държавен преврат. При това кървав, антиконституционен. И целият Запад се направи, че нищо страшно не се е случило, че така трябва. И именно тези действия, абсолютно агресивни, засилващи се от година на година, доведоха до днешния конфликт в Украйна. И ни принудиха да започнем специалната военна операция, опитвайки се да прекратим вече започнатите от западната страна и киевския режим бойни действия в тази част на тогавашна Украйна“, заяви той.

„Обещаха ни навремето — на Михаил Сергеевич Горбачов — че няма да разширяват НАТО. Резултатът — едно разширяване след друго. Въпреки нашите многобройни протести. Плюха на всичките си обещания и на интересите на Руската федерация в сферата на сигурността“, добави Путин.

Западните страни взеха редица решения без оглед на международното право и „пуснаха духа от бутилката“, заяви Путин на същата среща.

Путин напомни, че съвременният световен ред се е формирал след Втората световна война на основата на Устава на ООН, създаден от страните победителки.

„Този устав е основата на съвременното международно право. Бяха създадени определени правила“, отбеляза той. „А после, когато Съветският съюз беше разрушен — една от държавите основателки на ООН и създателки на тази система на международни отношения — тя престана да съществува. И така наречените победители в Студената война — не само САЩ, а целият колективен Запад — изведнъж решиха, че трябва нещо да поправят: защо Русия, вече не СССР, а Русия, която е загубила значителен потенциал, трябва да се ползва със същите блага като страна победителка във Втората световна война.“

След това, продължи Путин, западните страни „започнаха да променят правилата, и то веднага на практика“. „Спомнете си събитията в Югославия“, отбеляза той.

Русия е отворена за сътрудничество в Арктика, но ще защитава своите интереси, включително Северния морски път, предупреди още руският държавен глава.

„Готови сме, отворени сме за сътрудничество в тази сфера, но безусловно ще защитаваме своите интереси, както и Северния морски път. Защото най-ефективният, икономически целесъобразен Северен морски път в значителна степен преминава или през нашите териториални води, или през специалната икономическа зона на Руската федерация. Тоест той практически изцяло е под наш контрол“, каза Путин.

Той отбеляза, че за използването на логистичните възможности на Северния морски път е необходимо да се развиват пристанищата и крайбрежната логистика. „За това трябва да се осигури работата на съответните служби за спасяване на кораби и екипажи при бедствия. Трябва да се осигури и безопасност, включително и преди всичко с помощта на Военноморския флот. По всички тези направления работим и ще работим“, добави той.

Редактор "Екип на Петел",

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