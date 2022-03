Путин нареди арестуването на началника на руската национална гвардия ген. Гаврилов

Кремъл

Руският държавен глава Владимир Путин е наредил задържане на заместник-началника на Федералната национална гвардия на Русия "Росгвардия" генерал Роман Гаврилов за „изтичане на информация“, тъй като руската армия търпи тежки загуби в Украйна. Това съобщи изпълнителният директор и председател на борда на базирания в Нидерландия разследващ сайт Bellingcat Христо Грозев в профила си в Twitter. Три независими източника са потвърдили за ареста. „Росгвардия” е централният ръководен орган на войските на Националната гвардия на Руската федерация, създадени на базата на Вътрешните войски на Русия. Според източниците причината за ареста са огромните и неоповестени загуби, които Русия търпи във войната с Украйна от нахлуването й на 24 февруари досега, предаде Актуално.



За загубите на Русия, която хвърля във войната в Украйна елитните специални части на руската гвардия, се твърди и в публикация на "Медуза LIVE", която е придружена от снимка на загинали във войната срещу Украйна командоси. Съобщава се за смъртта на най-малко седем бойци от центъра със специално предназначение "Витяз" към дивизия "Дзержински", сред които Алексей Блинков, възпитаник на Новосибирския институт на войските на Националната гвардия, и Михаил Беляков, ветеран от Кавказ, посмъртно е награден с орден за храброст, убит на 27 февруари. Оценките за общия брой на жертвите, които е дала Русия във военния конфликт в Украйна досега, се различават значително. Кремъл официално твърди за едва 498 руски военнослужещи, които са загубили живота си при нахлуването в Украйна. Оценката на САЩ се доближава обаче до близо 7000, което е повече от общия брой на американските войници, убити за 20 години в Ирак и Афганистан.



Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.