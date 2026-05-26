Путин опрощава дълговете на новите руски войници, които се бият срещу Украйна

Руският президент Владимир Путин подписа указ за опрощаване на дългове на нови участници във войната в Украйна и техните семейства, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Мярката е част от усилията на Москва да увеличи числеността на армията си в конфликта, който продължава повече от четири години.

Според указа военните, подписали договор с руското министерство на отбраната след 1 май, както и техните съпрузи, могат да бъдат освободени от задължения до 10 млн. рубли – около 120 295 евро, ако преди тази дата срещу тях е имало започнато производство за събиране на дългове.

Договорът за участие в т.нар. „специална военна операция“ трябва да бъде за срок най-малко една година.

Сумата, която може да бъде опростена, приблизително съответства на цената на малък апартамент от 35 кв. м в Москва, отбелязва Ройтерс.

Мярката се добавя към вече съществуващи стимули за руските военнослужещи – от високи еднократни плащания до преференциален прием във висши учебни заведения.

Путин подписа и отделен указ за безсрочно удължаване на правото на наем на държавни земи за участниците във войната, пише btvnovinite.bg.

