Руският президент Владимир Путин опрости процедурата за получаване на руски паспорти за жителите на сепаратисткия регион Приднестровие в Молдова - ход, който според наблюдатели засилва натиска на Москва върху Кишинев, предаде ДПА.

С указ, публикуван от Кремъл, жителите на Приднестровието на възраст над 18 години ще могат да получават руско гражданство, без да е необходимо да изпълняват стандартното изискване за поне петгодишно пребиваване в Русия.

Приднестровието представлява тясна ивица земя между река Днестър и Украйна, населена предимно с етнически руснаци. Регионът се отдели от Молдова след военен конфликт в началото на 90-те години и не е международно признат.

За Молдова, която се стреми към членство в Европейския съюз, статутът на сепаратисткия регион остава един от основните нерешени въпроси. Русия подкрепя Приднестровието и поддържа там около 1500 военнослужещи, като повечето от тях са местни жители с руско гражданство, предава БТА.

Според руската държавна агенция ТАСС властите в регионалната столица Тираспол са определили указа като мярка за защита на населението в Приднестровието. По оценки между 200 000 и 250 000 от общо около 455 000 жители на региона вече притежават руски паспорти.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва вероятно се надява чрез този ход да привлече допълнителни бойци за военните си действия. По думите му Русия се стреми и да затвърди Приднестровието като част от своята сфера на влияние.

Наблюдатели предупреждават, че Москва може да използва аргумента за „защита на руските граждани“ като инструмент за политически и военен натиск. Подобен подход Русия приложи и в Източна Украйна след 2014 година, когато започна масово да раздава руски паспорти в окупираните райони, преди да признае сепаратистките региони Донецк и Луганск за независими държави непосредствено преди началото на пълномащабната инвазия през 2022 година.

