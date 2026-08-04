Путин ритна топка и цялата зала в Красноярск стана на крака да му ръкопляска

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Владимир Путин ритна подадена му топка на сцената на всеруския конкурс "Голямата промяна". Ударът му предизвика еуфория в публиката, която стана на крака да го аплодира.

Владимир Путин говори на церемонията по закриването на финалите на всеруския конкурс „Голямата промяна“. Преди събитието държавният глава разговаря с участниците и финалистите на седмия сезон на състезанието.

Руският президент Владимир Путин пристигна на посещение в Красноярск в понеделник. В понеделник сутринта цените на бензина на бензиностанциите в града бяха намалени средно с 20-25 рубли в сравнение с миналата седмица. Премахнати са и ограниченията за количеството бензин, продавано на всеки клиент, според съобщения в медиите, позоваващи се на жители на града, пише радио svoboda.org

Изданието „Осторожно новости“ (Внимание, новини) публикува видео от бензиностанция в Красноярск. На дисплея са показани цени: АИ-98 - 69 рубли за литър, АИ-95 - 67 рубли, АИ-92 - 63 рубли и дизелово гориво - 84 рубли. Бившият депутат от Общинския съвет на Красноярск Игор Гринев заяви пред изданието, че според оператора на бензиностанцията спешно са доставени 92-октанов и 98-октанов бензин от Омск, а 95-октанов - от Ачинск.

Същевременно от „Красноярскнефтепродукт“ заявиха, че „намалението на цената се дължи на временно подобрение в логистиката и пристигането на допълнително гориво в Ачинск директно от рафинерията“. Те добавиха, че обемът на получения бензин е ограничен и след като се изчерпи, цените могат да се променят отново.

Путин присъства на финалите на общоруското училищно състезание „Голямата промяна“, което се провежда в Красноярск от 29 юли до 4 август. Той се срещна с децата, участващи в състезанието. Руският президент се срещна и с Михаил Котюков, губернатор на Красноярски край. Котюков информира Путин, че икономиката на региона расте стабилно, като се нарежда сред десетте най-добри региона по икономически показатели. Регионалният БВП е нараснал с почти 50% през последните пет години, а средната заплата в региона е най-високата в Сибир.

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Разговорът на президента с губернатора засегна и строителството на метрото в града. То се строи повече от 30 години, от 1995 г. Строителството беше спряно през 2010 г. поради липса на финансиране. То беше възобновено през 2018 г., но напредъкът е изключително бавен, като все още не е открита нито една станция.

Губернаторът Котюков казал на Путин, че проектът все още е на етап проектна документация и изразил съжаление за ограничения бюджет и трудностите при определяне на цената на работата „от страна на изпълнителите, надзорните организации и държавната експертиза“. Президентът обещал съдействие. Руската служба на Moscow Times отбеляза , че това е четвъртото обещание на Путин относно метрото в Красноярск.

Преди седмица и половина Путин отлетя за Иркутск. Според местните жители цените на бензина в града също рязко паднаха , като цените на всички бензиностанции в Иркутск са еднакви.

Редактор "Екип на Петел",

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