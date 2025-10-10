Путин се извини на президента на Азербайджан за сваления пътнически самолет

Кадър Ютуб

Руският президент Владимир Путин "се извини" на своя азербайджанския колега Илхам Алиев за трагедията, случила се с полета на AZAL в руското въздушно пространство, предава агенция ТАСС.

"Тогава, в първия ни телефонен разговор, се извиних за трагедията, която се е случила именно в руското въздушно пространство, и изразих най-искрените си съболезнования на семействата на загиналите", заяви руският държавен глава по време на срещата с азербайджанския президент, пише Новини.бг

По време на срещата Путин предложи на Алиев да започнат с обсъждането на катастрофата на самолета на Азербайджанските авиолинии.

Путин казва: "Бих искал да започна срещата ни с най-чувствителната тема - авиационната трагедия, която се случи в нашето въздушно пространство".

Руският президент спомена, че с Алиев са се виждали наскоро "за кратко" в Пекин и са разговаряли няколко пъти по телефона преди да се срещнат официално.

Русия оказва всякакво съдействие на разследването на катастрофата на самолета на Азербайджанските авиолинии, заяви руският президент Владимир Путин на среща с азербайджанския си колега Илхам Алиев.

Путин увери президента на Азербайджан, че Русия оказва "съдействие, както е договорено, на разследването [на катастрофата на полет на AZAL], което е в последните си етапи".

Припомняме, че самолет Embraer 190 на Азербайджанските авиолинии, изпълняващ маршрут от Баку за Грозни, се разби близо до Актау, Казахстан, на 25 декември 2024 г., причинявайки смъртта на 38 души. Самолетът е превозвал 67 души, включително 62 пътници, предимно граждани на Азербайджан, както и граждани на Русия, Казахстан и Киргизстан, и петима членове на екипажа.