Путин вече няма как да търпи Пригожин: Излезе с ново скандално изявление за причините за войната в Украйна

Ще вземе ли някакво отношение руският президент Владимир Путин за съдбата на Пригожин?

След новото му изявление от последните часове лидерът в Кремъл няма как да остане безучастен по отношение на изблиците на Пригожин.

Пригожин за пореден път нападна военния министър Шойгу, но думите му този път засягат същността в мотивите на Путин да започне войната в Украйна.

На практика шефът на "Вагнер" заема гледната точка на Украйна и Западния свят.

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу и олигарсите, управляващи Русия, са виновни за войната. Украинците не бомбардираха Донбас.

Това обяви шефът на "Вагнер" Евгений Пригожин във видео, в което разби множество руски твърдения, оправдаващи инвазията на 24 февруари 2022 г. Той определя украинската армия като "групировка", състояща се от редовна войска, националисти, доброволци и други. И описва накратко военните действия от 2014 до 2022 г.

"Украинската групировка атакуваше нашата армия, ние атакувахме тяхната. Нищо уникално не се случи преди 24 февруари 2022 г. Тази групировка не бомбардираше Донбас през тези 8 години, единствено разменяше обстрелвания с руската армия. В момента министерството на отбраната се опитва да заблуди обществото и президента и да разкаже историята, че е имало безумна агресия от страна на украинците и че те са щели да ни атакуват с целия блок на НАТО. Но т.нар. специална военна операция започна заради съвсем различни причини, обяви бизнесменът.

По думите му вина за войната носи Шойгу, който искал да получи нови ордени.

"Войната бе необходима на група тъпанари да триумфират и да покажат каква силна армия са. За Шойгу - да стане маршал, указът вече бе подготвен. (...) Войната бе необходима на олигарсите. Бе необходима на клана, който днес на практика управлява Русия. (...) Втората най-важна задача на войната бе да се инсталира Медведчук за президент на Украйна. Медведчук, който вече се бе внедрил в Киев и чакаше армията да дойде, Зеленски да избяга, всички да си свалят оръжията и той да стане президент".

Пригожин усмива поставената цел да се "денацифицира" Украйна, като посочва, че след залавянето на Медведчук от украинците, той е заменен за "практическия целия батальон Азов", чиито бойци според шефа на "Вагнер" са най-върлите националисти.

Обкръжението на руския държавен глава Владимир Путин не се измъква невредимо от гнева на Пригожин.

"От 2014 до 2022 г. Донбас бе плячкосван. Той бе плячкосван от различни хора, някои от президентската администрация, други от ФСБ, трети от олигарси като Курченко (Серхий Курченко - украински прокремълски бизнесмен, обявен за издирване от Украйна след март 2014.). Те ограбваха парите на хора от Донбас в непризнатите територии на ДНР и ЛНР. (...) Донбас бе идеалното място да се крадат пари - първо Сурков (Владислав Сурков - съветник на Путин от 2013 до 2020 г.), после Козак (Дмитрий Козак - зам.- шеф на кабинета на Путин). ФСБ също разполагаше с цяла йерархия от генерали".

Пригожин уверява, че като новоизбран президент Зеленски е имал готовност да постигне споразумение с Русия. И единствено е трябвало "да се слезе от Олимп" и да се водят преговори с него.

"Никой не е унищожил 60 "Леопарда", това са абсолютни глупости. Сега руската армия се изтегля от направленията Запорожие и Херсон".

