Работници от 173 милионна държава напълниха общежитията в български град

Чужденците попълват липсващата работна ръка

Все повече чуждестранни работници попълват недостига на работна ръка в русенския регион. В последните дни вниманието на граждани и медии бе привлечено от група мъже и жени от Бангладеш, които са настанени в Студентско общежитие 3 в Русе. По неофициална информация става дума за значителен брой хора, които живеят на няколко етажа от сградата, съобщи Русе Медиа.

Опитите да бъде получена официална справка за броя на чуждестранните работници и фирмите, които са ги наели, не водят до ясни резултати. От Министерството на труда и социалната политика, чрез Дирекция "Бюро по труда" - Русе, не са предоставили конкретни данни. Това, според местни журналисти, е честа практика при опити за прозрачност относно заетостта на чужди граждани.

В наличната документация се посочва, че от началото на 2025 година в Русе са регистрирани само 13 работници от трети страни, наети от 10 работодатели. Основните сектори, в които са заети, са преработващата промишленост, търговия, хотелиерство и ресторантьорство, както и социални и здравни дейности. В конкретната справка се отбелязва още, че двама работодатели са декларирали заетост на чуждестранни граждани без необходимото разрешение за работа, използвайки регистрация на студенти по чл. 38, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Настаняването на чужденци в студентските общежития предизвика въпроси в общественото пространство. Оказва се, че решенията за предоставяне на леглова база на външни клиенти се вземат на централно ниво в София. Това означава, че местното ръководство на университета няма право на вето, въпреки че сградите се намират в рамките на кампуса.

Студенти от съседните блокове разказват, че всеки ден в края на работния ден работниците се завръщат в групи, а сутрин се транспортират с автобуси до различни обекти. Според тях, присъствието на новите обитатели се усеща осезаемо в района.

Появи се и история, която предизвика сериозна реакция сред местните. Според очевидци, група от чуждестранните работници е закупила живо агне, което е било заклано и одрано на открито пред общежитието – сцена, която е възмутила преминаващите граждани и е довела до сигнал до полицията. Органите на реда са били извикани на място. За момента тази информация остава непотвърдена официално.

Случаят подчертава културните различия, с които обществото се сблъсква при увеличено присъствие на работници от други страни. За тях определени действия могат да са част от ежедневието или религиозни традиции, но те могат да създадат напрежение в среда с различни социални норми.

Факт е, че икономическата ситуация в страната, особено недостигът на работна ръка, води до все по-чест внос на кадри от чужбина. Това поражда въпроси относно адаптацията, условията на труд, социалната интеграция и отговорността на работодателите и институциите към местната общност.

