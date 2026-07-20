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Радев: Ще предложим на НС да позволи разполагане на до 8 военни самолета на САЩ на летище Безмер

20.07.2026 / 09:45 2

кадър: Фейсбук, МС

Днес, с решение на Министерски съвет, ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиерът Румен Радев, предаде БГНЕС.

Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер с нота от петък, 17 юли, във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия Изток. 

Решението трябва да бъде взето от парламента, каза още Радев и посоче, че летище Безмер е съоръжение за съвместно използване.

Осъзнавам напълно предизвикателствата, пред които сме изправени, подчерта премиерът по време на годишната конференция на българските посланици.

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Коментари
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Горан (преди 4 секунди)
Рейтинг: 16341 | Одобрение: -5954
по голям смешник от зеления чорап до сега е нямало, едно говори друго прави, предния път беше че ще изгони американските самолети ако не получим визи и какво стана нито самолетите си заминаха когато изтече срока нито визи получихме, сега щял да разреши до 8 самолета като че ли някой ще го пита, те американците си кацат и излитат когато си искат и дори разрешение не искат
да ама не
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Burton (преди 19 минути)
Рейтинг: 42499 | Одобрение: 3569
интересно, имаше ли подобно питане в НС за разполагането на самолетите им на гражданското летище в София? Наистина не помня.

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