Радев: Ще предложим на НС да позволи разполагане на до 8 военни самолета на САЩ на летище Безмер

кадър: Фейсбук, МС

Днес, с решение на Министерски съвет, ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на американски самолети цистерни на летище Безмер. Това съобщи премиерът Румен Радев, предаде БГНЕС.

Министър-председателят съобщи, че САЩ са поискали разполагането на до 8 военни самолета на летище Безмер с нота от петък, 17 юли, във връзка с операциите на САЩ в региона на Близкия Изток.

Решението трябва да бъде взето от парламента, каза още Радев и посоче, че летище Безмер е съоръжение за съвместно използване.

Осъзнавам напълно предизвикателствата, пред които сме изправени, подчерта премиерът по време на годишната конференция на българските посланици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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