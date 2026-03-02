Ръководството на Черно море подкрепи Илиан Илиев

Снимка: ПФК Черно море

Ръководството на Черно море окончателно отхвърли всякакви слухове, че клубът ще се раздели с треньора Илиан Илиев, след като публикува във фейсбук страницата на "моряците" пост, с който подкрепи наставника.

"Най-силното оръжие на „Черно море“ е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите", написаха от ръководството.

