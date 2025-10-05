Рали инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, но хората са влезли през гората

Кадър Нова телевизия

Тази част, в която е станал инцидентът, е забранена за публика. Това съобщи на брифинг пред журналисти Слави Славов, който е спортен директор на състезанието Планинско изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025, на което днес стана инцидент със загинал човек, съобщава Нова телевизия.

“Пилотът е в добро състояние, но се е уплашил много”, сподели спортният директор.

“По време на първата обиколка за загряване заедно с отговорника по сигурността Красимир Кръстев се движехме зад спортните автомобили, за да гледаме по трасето за нередности. На мястото на инцидента в 10:20 нямаше нито един човек. Има обезопасителна лента и табела, че е забранено за публика”, коментира той.

“Автомобилът с номер 14 на Нейко Нейков е стартирал в 11:07 минути. В 11:08 получихме сигнал по радиостанциите за кола, която е катастрофирала, и пострадала публика. Веднага разпоредих червен флаг, което е за спиране на трасето за движение. След това разпоредих на линейката да тръгне. Имаме две линейки на - едната се намира на Т-образното кръстовище, другата е на старта”, каза Славов.

Той обясни, че се е намирал на старта и е тръгнал заедно с втората линейка и полицията.

“В 11:12 минути се обадихме на 112, за да поискаме помощ, защото видяхме, че има много пострадали хора. Започнахме да изваждаме хората, които се намираха от долната страна на пътя. Имаше трима по-тежко пострадали, другите бяха по-леко. Медицинските екипи ги обработиха, те бяха в контактно състояние”, каза спортният директор.

По думите му са били повикани три линейки. Първите две са пристигнали в 11:25, а третата - в 11:27.

“Мъжът, който загина, беше контактен и разговаряше. Всички бяха”, коментира Славов.

Хората, които са пострадали, са стояли зад мантинелата. Според спортния директор те са влезли през гората.

“Това е състезателен инцидент. Случва се. Дошъл е с малко по-висока скорост, видял е, че няма да може да вземе завоя, вижда се от дирите, че се е опитал да натисне спирачките и след това се е забил”, каза той за катастрофиралия пилот.

“Преди състезанието тестваме за алкохол, но за наркотици нямаме възможност”, допълни той.

Очаквайте подробности.

