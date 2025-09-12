Ралица Паскалева ядоса хиляди зрители

Кадър Игри на волята

Водещата на „Игри на волята“ Ралица Паскалева подразни феновете на ЦСКА, които гледат риалити формата.

По време на последния епизод, излъчен на 11 септември, състезателите от отборите „Лечители“ и „Феномени“ проведоха игра, представляваща комбинация между футбол и водна топка.

„Лечители“ спечели с убедителното 7:1, което означава, че загубилият отбор ще участва на номинации за изгонване. Резултатът напомня за победата на Левски над ЦСКА със 7:1 от 23 септември 1994 г. Именно това позволи на Паскалева да направи сравнение, което със сигурност е подразнило Червена България.

„Лечители“, вие сте за Шампионската лига. 7:1 е разгромен резултат, който не се нуждае от коментар. Само ЦСКА знае какво е да падаш така“, заяви актрисата, пише Блиц

Любопитното е, че Ралица Паскалева е съпруга на бившия волейболен национал Теодор Салпаров, който е бивш играч на „армейците“ и през кариерата си има повече от 10 години с червения екип. Неговият брат Георги Георгиев е бивш президент на волейболния клуб на ЦСКА.

