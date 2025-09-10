Разчистиха нерегламентирано сметище във варненския квартал "Христо Ботев"

снимки: Район "Одесос"

За пореден път с помощта на специализирана техника е разчистено нерегламентираното сметище на кръстовището на ул. „Цар Иван Страцимир“ и ул. „Сава“ във Варна. Това съобщи кметът на район "Одесос" Янислава Шопова.

"За съжаление, въпреки постоянния контрол от страна на еколозите в район "Одесос" и усилията на сметопочистващата фирма ЗМБГ, около съдовете се натрупват битови, строителни и всякакви други отпадъци.", посочва районният кмет.

"Гледката, която се получава е грозна и опасна за жителите. Всяко пренебрегване на правилата създава ново микросметище, което после всички виждаме.", коментира Шопова, като отново призовава варненци да бъдат отговорни и да ползват съдовете по предназначение.

