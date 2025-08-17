Разкриха какво е написала Мелания Тръмп на Путин
Кадър Ютуб, архив
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп изпрати „писмо за мир“ до руския президент Владимир Путин, призовавайки го, че „е време“ да се защитят децата и бъдещите поколения, съобщи „Киев Пост”.
Според „Фокс Нюз”, които се сдобиха с текста на писмото, то е било лично предадено от президента Доналд Тръмп на Путин преди важната им среща в Аляска, като апелира руския лидер да поеме отговорност не само за своята страна, но и за човечеството като цяло.
„Всяко дете носи същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селски район или във величествен център на голям град,“ започва писмото. „Те мечтаят за любов, възможности и безопасност от опасности.“
Мелания Тръмп отбелязва, че родителите имат дълг да подхранват надеждите на децата, а световните лидери носят отговорност, която „надхвърля комфорта на малцина“. Тя подчертава, че всяко поколение започва живота си с невинност, „която стои над географията, управлението и идеологията“, допълва БГНЕС.
Първата дама пише също, че въпреки трудностите, някои деца се държат за „тихия смях“ като акт на съпротива срещу мрака.
„Г-н Путин, вие можете сами да върнете техния мелодичен смях,“ пише тя, добавяйки, че защитата на детската невинност означава служба на „самото човечество“. Писмото завършва с призив: „Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения и вие, г-н Путин, сте способен да я осъществите с един подпис днес. Време е.“
