Разкриха какво е написала Мелания Тръмп на Путин

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп изпрати „писмо за мир“ до руския президент Владимир Путин, призовавайки го, че „е време“ да се защитят децата и бъдещите поколения, съобщи „Киев Пост”.

Според „Фокс Нюз”, които се сдобиха с текста на писмото, то е било лично предадено от президента Доналд Тръмп на Путин преди важната им среща в Аляска, като апелира руския лидер да поеме отговорност не само за своята страна, но и за човечеството като цяло.

„Всяко дете носи същите тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селски район или във величествен център на голям град,“ започва писмото. „Те мечтаят за любов, възможности и безопасност от опасности.“

Мелания Тръмп отбелязва, че родителите имат дълг да подхранват надеждите на децата, а световните лидери носят отговорност, която „надхвърля комфорта на малцина“. Тя подчертава, че всяко поколение започва живота си с невинност, „която стои над географията, управлението и идеологията“, допълва БГНЕС.

Първата дама пише също, че въпреки трудностите, някои деца се държат за „тихия смях“ като акт на съпротива срещу мрака.

„Г-н Путин, вие можете сами да върнете техния мелодичен смях,“ пише тя, добавяйки, че защитата на детската невинност означава служба на „самото човечество“. Писмото завършва с призив: „Такава смела идея надхвърля всички човешки разделения и вие, г-н Путин, сте способен да я осъществите с един подпис днес. Време е.“

