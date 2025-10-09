реклама

Разсекретено досие разкри 32 военни цели за руски удари в ЕС, обекти в България също са сред тях

09.10.2025 / 15:59 1

Булфото

На фона на нарастващото напрежение в Европа, разсекретено досие разкри ужасяващи подробности за военните планове на Русия. Списък с 32 европейски цели, които руският флот може да удари с ракети, способни да носят ядрени бойни глави, беше публикуван от западни медии, цитирани от Daily Express, предаде "Новини".

В него фигурират три конкретни обекта във Великобритания, а България е посочена като потенциална мишена в случай на по-широк световен конфликт.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. руският президент Владимир Путин многократно е използвал ядрени заплахи, за да възпира Запада. Москва постави оръжията си в повишена бойна готовност, разположи тактически ядрени оръжия в Беларус и се оттегли от ключови договори за контрол.

Според информацията, публикувана първоначално от Financial Times през август 2024 г., разсекретените документи идентифицират три конкретни цели на територията на Обединеното кралство:

Корабостроителницата за подводници на Кралския флот в Бароу-ин-Фърнес.

Индустриален обект близо до град Хъл.

Неразкрита цел в Единбург, Шотландия.

Документите, които са общо 29 и датират отпреди 2022 г., са били част от презентация за руски военноморски офицери. В тях се посочва, че Балтийският флот ще се съсредоточи върху цели в Норвегия и Германия, докато Северният флот ще има за задача да нанесе удари по отбранителната индустрия във Великобритания, Норвегия и Естония.

Най-обезпокоителната част за страната ни е, че плановете предвиждат ескалация при глобален конфликт. В такъв сценарий, според документите, обекти в Румъния, България и Турция също биха могли да бъдат атакувани.

На фона на тези заплахи обаче се появяват и сигнали за дипломация. Кремъл приветства отговора на американския президент Доналд Тръмп на предложението на Путин за удължаване на последния оставащ договор за ядрени оръжия (Нов СТАРТ) с още една година. Тръмп нарече идеята „добра“, което говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи като „основание за оптимизъм“. Според Путин изтичането на договора би било дестабилизиращо и би насърчило разпространението на ядрени оръжия.

 

Във всяка една страна военните имат разработени планове ако бъде нападната от страната Х как да се процедира и какви са потенциалните цели при противника за отговор разбира се според възможностите ти. На военните това им е работата да разработват, променят, подобряват такива планове според ситуацията без значение в какви отношения си със съседа си. Може в момента да си в най-блестящите отношения със съседа си, но утре не се знае. А не да чакаш да те нападне страната Х и тогава да почнеш да мислиш какво и как да правиш. Докато си го измислил може и да си свършил. И накрая остава да се надяваш тези планове никога да не ти затрябват. В този връзка Русия вероятно има не 32 цели а 10 000 цели в потенциалните си врагове. Както и те в Русия. Е, и? Сега да лягаме да мрем ли или да си живеем живота?

