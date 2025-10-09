Река Янтра е в пика на нивото си, екипи следят за промените

Снимка: Фейсбук, Д. Панов

Във Велико Търново река Янтра е в пика на нивото си – 4,50 метра при критична стойност от 5,50 метра. Това съобщава във фейсбук профила си кметът на града Даниел Панов.

Екипи на Пожарната и на полицията са в района на кварталите „Асенов“ и „Чолаковци“, следи се и ниската точка на улица „Крайбрежна“.



"Повишаването на нивото на Янтра е в плато - река Белица в Килифарево падна с 13 сантиметра за 2 часа, в Дебелец нивото се задържа на около 3,40 метра. От горното течение на Янтра също не идва повече вода – при Пушево стойностите се понижават. Единствено Дряновска река, която се влива в Белица след Дебелец, продължава да се покачва", обяснява още Даниел Панов.



Всички рискови точки обхождаме заедно с главен инспектор Николай Александров и главен инспектор Пламен Иванов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, добавя той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!