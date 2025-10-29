Рейтингът на Тръмп се срина до рекордно ниско ниво от началото на мандата му

Кадър Ютуб

Одобрението към президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спаднало през последните дни, достигайки най-ниското ниво от мандата му, тъй като все повече американци не одобряват начина, по който той се справя с разходите за живот. Това показва ново проучване на Reuters/Ipsos, предаде Факти.

Тридневното проучване, приключило на 26 октомври, показва, че 40 процента от американците одобряват работата на републиканския лидер, в сравнение с 42 процента в анкетата на Reuters/Ipsos от 15-20 октомври.

Популярността на Тръмп се движи в рамките на един-два процентни пункта от настоящото си ниво във всички проучвания на Reuters/Ipsos от средата на май. Делът на хората, които заявяват, че не одобряват работата му, е нараснал – от 52 процента в анкетата от 16-18 май до 57 процента в последното проучване.

Недоволство от справянето с инфлацията

Президентът спечели изборите в САЩ през 2024 г. с обещания да овладее скока на инфлацията, който навреди на предшественика му, демократа Джо Байдън.

Но американците дават изключително ниска оценка на това как Тръмп се справя с нарастващите разходи, които тежат на домакинствата, като два пъти повече хора не одобряват действията му спрямо тези, които ги подкрепят.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари, темпът на инфлацията се е повишил, докато пазарът на труда отслабва – което доведе централната банка на страната до понижаване на лихвените проценти.

Реакция на спирането на работата на правителството

Резултатите от проучването сочат, че много американци изпитват само умерени притеснения относно продължаващото спиране на работата на правителството – второто по продължителност в историята на САЩ, което остави стотици хиляди федерални служители в принудителен отпуск.

Около 29 процента от анкетираните казват, че или не ги е грижа, или са доволни от спирането, докато 20 процента заявяват, че са ядосани.

Около 50 процента се чувстват разочаровани. Повечето респонденти споделят, че прекъсването е имало малко или никакво отражение върху живота им, предаде The Straits Times.

Въпреки че републиканците на Тръмп имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, демократите блокират законопроектите за разходите в Сената на САЩ, като обещават да отстояват позицията си, докато републиканците не се съгласят да удължат субсидиите за здравно осигуряване, които изтичат в края на годината.

