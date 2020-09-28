Резултати и класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от VII кръг в efbet лига: Ботев (Вр) – Монтана 2:0, ЦСКА 1948 – Етър 5:1, Лудогорец – Берое 2:0, Ботев (Пд) – Левски 2:1, Черно море – Арда 2:0, Локомотив – ЦСКА 2:1, днес, 20,30 часа: Славия – Царско село

Класиране:

1. Лудогорец 17:7 16

2. Локомотив 12:9 15

3. Берое 17:5 14

4. ЦСКА 11:9 12

5. Арда 11:9 12

6. Левски 11:7 10

7. Ботев Вр 9:12 10

8. Царско село 5:2 9

9. ЦСКА 1948 9:8 9

10. Монтана 7:12 8

11. Черно море 10:12 8

12. Ботев Пд 11:12 8

13. Славия 2:11 1

14. Етър 3:20 0

VIII кръг: 2 октомври (петък), 17,45 часа: Царско село – Черно море, 20,15 часа: ЦСКА 1948 – Ботев (Пд), 3 октомври (събота), 17,45 часа: Монтана – Славия, 20,15 часа: Левски – Ботев (Вр), 4 октомври (неделя), 15,15 часа: Етър – ЦСКА София, 17,45 часа: Берое – Локомотив, 20,15 часа: Арда - Лудогорец

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