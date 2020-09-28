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Резултати и класиране в елита

28.09.2020 / 09:34 0

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от VII кръг в efbet лига: Ботев (Вр) – Монтана 2:0, ЦСКА 1948 – Етър 5:1, Лудогорец – Берое 2:0, Ботев (Пд) – Левски 2:1,  Черно море – Арда 2:0, Локомотив – ЦСКА 2:1, днес, 20,30 часа: Славия – Царско село

Класиране:

1. Лудогорец         17:7  16

2. Локомотив         12:9  15

3. Берое        17:5  14

4. ЦСКА          11:9  12

5. Арда                    11:9  12

6. Левски      11:7  10

7. Ботев Вр   9:12  10

8. Царско село      5:2    9

9. ЦСКА 1948          9:8    9

10. Монтана   7:12  8

11. Черно море       10:12          8

12. Ботев Пд   11:12          8

13. Славия       2:11  1

14. Етър 3:20  0

 

VIII кръг: 2 октомври (петък), 17,45 часа: Царско село – Черно море, 20,15 часа: ЦСКА 1948 – Ботев (Пд), 3 октомври (събота), 17,45 часа: Монтана – Славия, 20,15 часа: Левски – Ботев (Вр), 4 октомври (неделя), 15,15 часа: Етър – ЦСКА София, 17,45 часа: Берое – Локомотив, 20,15 часа: Арда - Лудогорец

 

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