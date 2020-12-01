Резултати и класиране в елита

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от XIV кръг в efbet лига: Черно море – Славия 3:2, Лудогорец – Ботев (Вр) 2:1, Локомотив – Ботев (Пд) 6:0, Арда – Монтана 1:0, ЦСКА София – ЦСКА 1948 2:0, Етър – Царско село 1:0, Берое - Левски отложен.

Класиране:

1. Лудогорец 27:10 29

2. Локомотив 27:13 27

3. Арда 18:10 24

4. ЦСКА София 20:14 24

5. Черно море 21:19 21

6. ЦСКА 1948 22:16 20

7. Берое 22:12 18

8. Ботев Вр 16:19 15

9. Царско село 7:11 13

10. Ботев Пд 14:24 13

11. Монтана 13:26 12

12. Левски 12:11 11

13. Славия 8:21 8

14. Етър 10:31 7

XV кръг: 4 декември (петък), 17,15 часа: Черно море – Етър, 5 декември (събота), 14,15 часа: ЦСКА 1948 – Берое, 16,30 часа: Левски – Арда, 6 декември (неделя), 12,15 часа: Ботев (Вр) – Локомотив, 14,30 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА София, 16,45 часа: Славия – Лудогорец, 7 декември (понеделник), 17,30 часа: Мотнтана – Царско село

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