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Резултати и класиране в елита

01.12.2020 / 21:06 0

Снимка: chernomorepfc.bg

Резултати от XIV кръг в efbet лига: Черно море – Славия 3:2, Лудогорец – Ботев (Вр) 2:1, Локомотив – Ботев (Пд) 6:0, Арда – Монтана 1:0, ЦСКА София – ЦСКА 1948 2:0, Етър – Царско село 1:0, Берое - Левски отложен.

 

Класиране:

1. Лудогорец         27:10          29

2. Локомотив         27:13          27

3. Арда                    18:10          24

4. ЦСКА София       20:14          24

5. Черно море       21:19          21

6. ЦСКА 1948          22:16          20

7. Берое        22:12          18

8. Ботев Вр   16:19          15

9. Царско село      7:11  13

10. Ботев Пд   14:24          13

11. Монтана   13:26          12

12. Левски      12:11          11

13. Славия       8:21  8

14. Етър 10:31          7

XV кръг: 4 декември (петък), 17,15 часа: Черно море – Етър, 5 декември (събота), 14,15 часа: ЦСКА 1948 – Берое, 16,30 часа: Левски – Арда, 6 декември (неделя), 12,15 часа: Ботев (Вр) – Локомотив, 14,30 часа: Ботев (Пд) – ЦСКА София, 16,45 часа: Славия – Лудогорец, 7 декември (понеделник), 17,30 часа: Мотнтана – Царско село

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