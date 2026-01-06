Ризова: Засегнатите от думи на мои събеседници да се обърнат към шефовете на бТВ

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Явно след вчерашните ми встъпителни думи е настанало голямо оживление. Затова трябва да изясня някои детайли. Така започна днешното издание на „Лице в лице“ Цветанка Ризова.

Първо, правото на отговор е строго регламентирано от закона, и засегнатите от думи на мои събеседници, трябва да заявят до ръководството на телевизията. То от своя страна изисква становище от правния отдел дали е основателно и връща отговор. При тази хипотеза аз нямам право да откажа правото на отговор, защото спазвам строго закона и правилата, без изключение и без емоции, продължи Ризова.

Второ, нямам никакво влияние върху други предавания, освен върху своето. Не обсъждам с никого от колегите си кого да канят и кого да не канят за събеседник. Нямам желание и време за това. Трето, не съветвам медийно абсолютно никого, нито тайно, нито явно. По принцип не обичам давам съвети, допълни водещата.

Четвърто, не приемам да бъдат мои морални съдници хора които се получавали пари от Цветан Василев, а днес са яростни защитници на бившите му съдружници Това е. Да клеветиш, да лъжеш и да създаваш интриги, е голяма мерзост, но най-доброто предстои, нали, завърши Цветанка Ризова.

