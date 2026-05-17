Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

17.05.2026 / 09:58 2

Снимка Фейсбук, Локомотив Пловдив

Спортните хора у нас също отбелязват историческото постижение на варненската певица Дара.

Родният спорт също стана съпричастен с големия успех на България в песенния конкурс за Евровизия. Нашият представител Дара с песента си Бангаранга спечели безапелационно със 173 точки пред втория Израел и напомни за големите спортни радости, които родината е изживявала през годините.

Множество клубове и спортни дейци поздравиха Дара за големия успех. Локомотив (Пловдив) бе сред първите футболни отбори, които публикуваха пост в социалните мрежи по повод победата.

Илианa Раева също почти веднага поздрави Дара. Още доста спортисти изразиха радостта си от победата, пише Sportal.bg.

Дедо (преди 47 минути)
Рейтинг: 26804 | Одобрение: 7289
Аз също не оценявам гласовите възможности на Дара безрезервно, песента ми допада донякъде... Но от друга страна съм страшно горд като българин( и варненец! ), че Дара ги разби безапелационно - и жури, и публика я оцениха единодушно!!! Затова и резултата е толкова категоричен ! Браво Дара !!!
Burton (преди 59 минути)
Рейтинг: 38838 | Одобрение: 4113
Не харесвам Евровизия напоследък заради неолибералистката помия. Не харесвам и песента на Дара, но ако имаше начин по който тя да затвори устата на критици като мен, то това беше да спечели конкурса и единственото което мога да кажа оттук нататък е - поздравления за Дара! П.п. това че накрая изпревари точно израел е малък бонус, който ми хареса. Още веднъж поздравления!

