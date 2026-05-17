Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия
Снимка Фейсбук, Локомотив Пловдив
Спортните хора у нас също отбелязват историческото постижение на варненската певица Дара.
Родният спорт също стана съпричастен с големия успех на България в песенния конкурс за Евровизия. Нашият представител Дара с песента си Бангаранга спечели безапелационно със 173 точки пред втория Израел и напомни за големите спортни радости, които родината е изживявала през годините.
Множество клубове и спортни дейци поздравиха Дара за големия успех. Локомотив (Пловдив) бе сред първите футболни отбори, които публикуваха пост в социалните мрежи по повод победата.
Илианa Раева също почти веднага поздрави Дара. Още доста спортисти изразиха радостта си от победата, пише Sportal.bg.
