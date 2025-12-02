Росен Желязков за поисканата оставка: Нямаме право да се давим като власите

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Протестът вчера не беше политически и партиен, а социален. Това беше видим протест на младите хора, които търсят своето място в България и ние сме длъжни да ги чуем, това заяви министър-председателят Росен Желязков в изявление с представители на партиите в управляващото мнозинство.

Той заяви, че правителството ще направи необходимото дебатът за новия бюджет да е консенсусен и отчете като негова грешка, че не са провели дебат със социалните партньори.

Премиерът заяви също, че от бюджета, който ще се изготвя наново, ще отпадне автоматизма в повишаването на заплатите за част от публичния сектор.

Ще бъде преразгледано вдигането на данък дивидент и пенсионните осигуровки, обеща Желязков и допълни, че от финансовата рамка ще отпаднат идеи като концесията на тотото и купуването от държавата на рафинерията на „Лукойл”.

Министър-председателят отговори на исканията за оставка на кабинета с думите, че на България предстоят ключови месеци за нейната политическа ориентация.

„Без бюджет и при предстоящото приемане на еврото нямаме право да абдикираме, ние ще абдикираме последни. Нямаме право да се давим като власите”, заяви Росен Желязков.

