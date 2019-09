Роувърът „Юйту-2“ откри гелоподобен материал на лунната повърхност

Китайският роувър "Юйту-2" откри странен гелоподобен материал на тъмната страна на Луната, съобщи Скай нюз, цитиран от БГНЕС.

Специалистите описват материала "значително различен от околния лунен грунт" по форма и цвят.Роувърът, който е част от мисията "Чанъе-4" изследва тъмната страна на Луната от януари. От 18 седмици той изпраща информация на Земята.

Апаратът "Чанъе-4" беше изстрелян от космодрума Сичан в югозападната китайска провинция Съчуан на 8 декември миналата година. Той успешно кацна на далечната страна на Луната на 3 януари и пусна лунохода "Юйту-2". Малко по-късно изпрати първата снимка на повърхността на обратната й страна, направена от близко разстояние.

