Рожден ден празнува Елисавета Белобрадова

Кадър

Sshentov, Уикипедия

Елисавета Димитрова Белобрадова е народен представител в XLVI, XLVII и XLVIII народно събрание от „Демократична България“ и в XLIX, L и LI народно събрание от парламентарната група на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Елисавета Белобрадова е родена на 23 май 1977 г. в град София, Народна република България. Завършва 9-а френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“,[2] следва право в Софийския университет,профил международни правни отношения, има специализация в университета в Кеймбридж.

Има опит в предприемачеството в сферата на търговията и хотелиерството. Съавторка е на три книжни бестселъра по темата родителство и авторка на книгата „Среща с Бесарабия“.

В допълнение към това, тя е продуцентка и участничка в най-голямото stand-up шоу в България – One Night Stand.

Ангажира се активно със социални каузи много преди да влезе в политиката. Като съоснователка на родителската дигитална платформа „Майко мила“[3] е била и председател на едноименната фондация, която стои зад каузата „Оле мале“ в подкрепа на родители на деца с увреждания.

Има дългогодишен опит в неправителствения сектор, където работи за каузата майките на деца с увреждания да бъдат пълноценни граждани – да могат работят, да се издържат и да бъдат самостоятелни и активни. Организатор на редица успешни благотворителни кампании.

През 2021 година за първи път е предложена за народен представител от гражданската квота на коалиция Демократична България. Тогава тя печели своето място с рекорден брой преференции в 23-ти МИР гр. София – 7806 гласа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!