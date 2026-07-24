Рубио: Русия губи между 5000 и 6000 войници всяка седмица

Кадър Ютуб

Русия губи между 5000 и 6000 войници всяка седмица на фронта в Украйна. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от The Independent, предаде Евроком.

Според него конфликтът е сред малкото в историята, при които броят на загиналите в бойни действия превишава този на ранените. Рубио отбеляза, че заради доминацията на дроновете руските войници оцеляват средно по 20 минути на фронта. Той допълни, че Русия вече понася удари дълбоко на своя територия.

Загубите са част от тежката статистика на конфликта, като според анализи от началото на годината общият брой на жертвите наближава два милиона. През 2025 г. Русия е понесла катастрофални загуби от над 281 хил. бойци само за осем месеца, според изтекли данни.

Държавният секретар посочи, че основната цел на президента Доналд Тръмп е хората „да спрат да умират и да биват избивани“. „В края на годината зимата все пак ще настъпи в Украйна; те очевидно ще трябва да защитават въздушното си пространство, а хората страдат всеки ден“, коментира Рубио.

По-рано този месец Тръмп заяви, че краят на войната е по-близо, отколкото хората си мислят. В началото на 2025 г. той обеща да спре конфликта в рамките на шест месеца.

Марко Рубио изтъкна, че САЩ са готови да изиграят конструктивна роля за прекратяването на тази „безсмислена война“. Още през ноември миналата година той коментира, че американската администрация разработва „сериозни и реалистични идеи“ за мирен план.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!