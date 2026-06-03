Рубио: Войната с Иран свърши, ние победихме

Кадър Ютуб

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че войната с Иран е „приключила“ и заяви, че Съединените американски щати са постигнали „победа“ в този конфликт. Тази негова оценка предизвика остри критики по време на изслушването му пред Комисията по външни работи към Камарата на представителите (долната камара на парламента във Вашингтон).

В словесен сблъсък с депутатката от Демократическата партия Сара Джейкъбс, Рубио настоя, че операция „Епичен гняв“ е официално завършена. Когато Джейкъбс го попита директно: „Ако войната е свършила, кой победи?“, Рубио предложи собствена дефиниция за успех.

„Унищожихме флота и авиацията им, това е победа за нас“

„Ние вече не нанасяме непрекъснати удари в Иран, за да отслабим тяхната армия, защото операция „Епичен гняв“ приключи“, заяви Рубио, като същевременно отказа да използва думата „война“ за американската военна акция.

„Що се отнася до въпроса кой е победил, ще ви кажа следното: ние определяме победата. За нас победа е унищожаването на тяхната отбранителна индустриална база, значителното намаляване на броя на ракетните им установки, както и същественото съкращаване на запасите им от дронове. Постигнахме всичко това, наред с унищожаването на остатъците от военновъздушните им сили и пълното заличаване на конвенционалния им военноморски флот. Всичко това вече го няма и затова го смятам за победа“, отсече Рубио.

Джейкъбс отвърна, като цитира последни разузнавателни доклади, според които Иран възстановява военната си индустрия значително по-бързо от очакваното. Тя припомни и за загубите на американски войници, както и за факта, че иранският режим е оцелял.

Рубио отговори, че не е запознат с тези оценки и обвини определени лица, че „манипулират разузнавателни анализи, за да прокарват собствените си тези“. Той добави, че иранският режим е „дълбоко разединен“, а икономиката му е в хаос.

„Американският народ не е глупав, господин секретар. Всички знаем, че тази война не е свършила“, отвърна му остро Джейкъбс.

По време на същото изслушване Рубио се опита да разясни пред обществеността и депутатите контекста на драматичния телефонен разговор, изпълнен с псувни, в който Доналд Тръмп е нападнал израелския премиер Бенямин Нетаняху заради непрестанните атаки срещу Ливан.

Рубио потвърди, че по-рано тази седмица Вашингтон е разполагал с множество разузнавателни данни, че Израел планира ожесточена бомбардировка на самия център на Бейрут.

„В този момент ливанските власти се свързаха с нас и ни предадоха съобщение от „Хизбула“. Те заявиха, че ще прекратят напълно изстрелването на ракети по израелска територия, ако Израел не нападне Бейрут. Това беше посланието, което получихме, и президентът Тръмп действаше съгласно тази логика. Той се обади на Нетаняху и каза: „Добре, имам тази оферта. Ако не нанесете удари по Бейрут, те ще спрат да обстрелват Северен Израел““, разказа Рубио.

Примирието обаче се провали в рекордно кратък срок. „За съжаление, само час-два след този разговор „Хизбула“ изстреля две вълни ракети по Израел“, добави държавният секретар. Той разказа и за подобен странен инцидент отпреди две седмици, когато е било договорено прекратяване на огъня в 17:00 ч., а „Хизбула“ е изстреляла ракети в 18:00 ч., оправдавайки се по-късно пред конгресмени с думите: „Е, сгрешихме, мислехме, че примирието започва утре, а не днес“.

Докато Рубио обявява победа и край на войната пред парламента, ситуацията на терен директно го опровергава. В деня на неговото изказване Иран нанесе ответен удар с балистични ракети и дронове по Кувейт и Бахрейн – държави, в които се намират големи американски военни бази, пише novini.bg.

Основна цел на атаката е било международното летище в Кувейт, където при тежки разрушения на Терминал 1 е загинал индийски гражданин, а най-малко 63 души са били ранени. Кувейтската армия съобщи, че е успяла да прихване 13 ракети и 17 дрона, но част от тях са пробили отбраната.

Този удар на Техеран е бил пряк отговор на акция на американската армия, която предната нощ е бомбардирала иранския остров Кешм в Ормузкия проток, унищожавайки намиращата се там военна контролна станция.

С тази атака, както и с попадение в машинното отделение на петролен танкер под флага на Ботсвана, американците са се опитали да затегнат морската си блокада на иранските пристанища. В отговор Иран ескалира драстично конфликта, пренасяйки го и в съседните страни от Персийския залив.

Редактор "Екип на Петел",

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