Румъния е похарчила 1,5 милиона евро за свалянето на 3-те руски дрона

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Румънската армия е похарчила около 1,5 милиона евро само за три дни, за да свали три дрона, навлезли в националното въздушно пространство, съобщава румънската телевизия Digi24. Основната част от разходите е за ракетите, изстреляни от вдигнатите по тревога изтребители F-16, посочва медията, предаде Новини.бг

Изтребителите използват ракети AIM-9X, като цената на една такава ракета е приблизително 400 000 долара. За унищожаването на трите дрона са били изстреляни три ракети. Към тази сума се прибавят и разходите за летателни часове, гориво и поддръжка на самолетите.

Според Digi24 подобни разходи трудно биха могли да бъдат поддържани в дългосрочен план, ако руски дронове продължат да нарушават румънското въздушно пространство със същата честота. Затова Министерството на националната отбрана вече търси по-икономични решения за противодействие.

Една от обсъжданите възможности е използването на военни хеликоптери за сваляне на дронове. Подобен подход би бил значително по-евтин, тъй като машините могат да използват бордовите си картечници вместо скъпоструващи ракети. До момента обаче подобна операция не е прилагана на практика.

Очаква се през следващата година Румъния да получи две системи за борба с дронове. Едната е разработена от израелска компания, а другата се създава съвместно от Румъния и Украйна.

От началото на войната в Украйна досега са регистрирани над 100 руски атаки в близост до румънската граница. В 33 случая руски дронове са навлизали в румънското въздушно пространство, като всеки подобен инцидент е налагал вдигането на изтребители по тревога.

Редактор "Екип на Петел",

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