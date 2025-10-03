Румънските данъчни конфискуваха имот на бившия президент Клаус Йоханис

Булфото

Националната агенция за данъчна администрация на Румъния съобщи днес, че е конфискувала недвижим имот в град Сибиу, притежаван от бившия президент на Румъния Клаус Йоханис и неговата съпруга Кармен, съобщава в. "Адевърул", цитиран от БТА.

Решението идва, след като през 2015 г. семейство Йоханис загуби в съда въпросната къща, намираща се в централната част на Сибиу. Съдиите от Апелативния съд в Брашов решиха по онова време, че недвижимият имот, купен от съпрузите Йоханис, принадлежи на държавата, тъй като първоначалният собственик няма законни наследници.

Имотът е бил национализиран през 1960-те години, а през 1990 се появява предполагаем наследник, който през 1999 г. получава съдебно решение за реституция на имота. Клаус и Кармен Йоханис купуват имота от негова наследничка, но съдът впоследствие установява, че документите за удостоверяване на наследството са фалшиви.

През 2017 г. Апелативният съд в Плоещ окончателно отхвърля искане за анулиране на решението на Апелативния съд в Брашов и семейство Йоханис губи имота.

Преди няколко седмици Националната агенция за данъчна администрация изпрати искане до семейство Йоханис да предадат ключовете от недвижимия имот. Те също така трябва да възстановят на държавата сумата от около един милион евро, получена като наеми (плюс наказателните лихви) в периода 1999-2015 г., когато къщата е била отдадена под наем на банков клон.

