Румен Гечев: Заради немския завод за барут руснаците ще взривят във въздуха цялата община Сопот

06.09.2025 / 19:14 1

"Изграждането на завод за барут и снаряди с немския концерн "Рейнметал" е изключително лоша и рискова инвестиция за България -  и икономически, и финансово, и геополитически. Предвижда се този завод да се превърне в основния снабдител на оръжие за Украйна. А така той става цел номер едно или две за руската страна. При евентуални проблеми между Русия и НАТО – какво ще стане? Една от първите общини, която ще отиде във въздуха, е община Сопот. "

Мрачната прогноза, че заводът ще бъде взривен, е на червения активист на БСП проф. Румен Гечев по телевизия „Евроком“.


1
0
robotron2000 (преди 28 минути)
Рейтинг: 49962 | Одобрение: 1847
мечтае си човека пак за червеноармейско "освобождение" 

