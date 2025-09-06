Румен Гечев: Заради немския завод за барут руснаците ще взривят във въздуха цялата община Сопот

"Изграждането на завод за барут и снаряди с немския концерн "Рейнметал" е изключително лоша и рискова инвестиция за България - и икономически, и финансово, и геополитически. Предвижда се този завод да се превърне в основния снабдител на оръжие за Украйна. А така той става цел номер едно или две за руската страна. При евентуални проблеми между Русия и НАТО – какво ще стане? Една от първите общини, която ще отиде във въздуха, е община Сопот. "

Мрачната прогноза, че заводът ще бъде взривен, е на червения активист на БСП проф. Румен Гечев по телевизия „Евроком“.