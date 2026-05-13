Румен Овчаров: Съдят България за 1,5 милиарда евро

кадър, архив: кадър bTV

Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров предупреди пред телевизия "Евроком", че страната ни е изправена пред реален риск да бъде осъдена да плати огромни неустойки след международен арбитраж. В интервю за медията той коментира състоянието на рафинерията в Бургас и критикува остро ръководството на БСП за изборния крах на формацията.

Овчаров е категоричен, че непрофесионалното управление около доставките на горива и ситуацията с рафинерията в Бургас водят до значителни финансови загуби и създават технологични рискове. Според неговите изчисления, заради поредица от рестриктивни решения на няколко правителства, страната ни може да загуби международен арбитраж. Евентуалната глоба би струвала на данъкоплатците около 1,53 милиарда евро (еквивалент на посочените от него 3 милиарда лева преди приемането на общата европейска валута у нас).

В политически план бившият министър анализира историческото дъно на БСП, която остана извън парламента с едва 3 процента подкрепа. По думите му формацията е престанала да защитава обществения интерес и се е превърнала в инструмент за лични амбиции на тясното ръководство.

"Голяма част от традиционните симпатизанти се отдръпнаха, защото вече не разпознават БСП като партия на социалната справедливост и националния интерес", заяви Овчаров пред "Евроком".

Той изрази надежда, че настоящият ръководен състав има последен шанс да промени курса, но предупреди, че за целта са нужни реални действия, а не празни декларации.

В края на своя анализ Румен Овчаров обърна внимание и на настоящото управление на държавата. Той изрази сериозни опасения относно работата на кабинета, подчертавайки липсата на достатъчно силни политически фигури и подготвени експерти в него. Според експерта, за да избегне тежки икономически последици в обозримо бъдеще, България се нуждае спешно от компетентно управление и дългосрочна национална стратегия.

