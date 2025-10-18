реклама

Румен Петков: Борисов като е близък с Пеевски, да го вкара в коалицията

18.10.2025 / 21:17 2

Стопкадър Нова Нюз

Политикът каза какво може да последва след дружбата между Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Въпросът дали ДПС трябва да влезе официално в управляващата коалиция стои на първо място пред мандатоносителя. Това заяви в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица”.

„Г-н Борисов направи две изявления през изминалата седмица. Познават се с Пеевски от 20 години. Той счита, че ДПС трябва да бъдат привлечени като участник в коалицията. След като 20 години са си близки, както казват по нашия край – „Младите като се обичат, да се вземат”, обясни Петков.

Той изрази опасение, че последните два месеца не се говори за политики и цели, а проблемите на страната са останали на заден план.

„Не знам дали някой си дава сметка, че основният актив на Пеевски са Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев. Хора, които с появата си по различни студиа, го споменават минимум по два пъти на минута”, допълни той.

Според него агресията между институциите е много лоша за България.

 

kjk (преди 12 минути)
Рейтинг: 148708 | Одобрение: 16553
Прасчо иска да го играе като Брадоквата, Цар Свинар!!!;)Ухилен:woot:
1
0
Пешо от Виница (преди 19 минути)
Рейтинг: 102581 | Одобрение: 32131
РЕВОЛЮЦИЯТА ИЗЯЖДА СВОИТЕ ДЕЦА! На 5 април 1794 година в Париж е екзекутиран Жорж Дантон- блестящ оратор, държавник и политик, една от водещите фигури на Великата френска буржоазна революция. След свалянето на монархията през 1792 година и създаването на френска република, Дантон става министър на правосъдието и оглавява Временния изпълнителен съвет. Като член на Конвента, той ръководи първия Комитет за обществено спасение, който е главния управляващ орган на Франция. Смъртта на Дантон е вследствие на възникналите крамоли и борби за власт между отделните революционни крила и може най-кратко да бъде описана с последните думи на френския революционер и адвокат Пиер Вернио, малко преди да бъде екзекутиран: „Революцията изяжда децата си!“ Тези пророчески думи се отнасят както за Пеевски ,така и за Борисов. Първо ,наред е Боко,който очевадно е вече в устата на Дебелия.Когато Дебелия постигне мечтата си да стане премиер министър,едва тогава народът ще се събуди и точно улицата ще свали Дебелия от кралския трон!

