Русия: Близо сме до война с НАТО

19.05.2026 / 15:37 1

Кадър Президентство на Русия 

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че рисковете от директен военен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават, съобщават „Ройтерс“ и ТАСС.

По думите му последствията от подобен конфликт могат да бъдат „катастрофални“.

Рябков заяви, че в европейските столици все по-активно се налага тезата за „надвиснала заплаха от война с висока интензивност“ с Русия.

„В резултат на тази ескалация на напрежението, включително откровено провокативни действия в ядрената сфера, стратегическите рискове нарастват, както и опасността от челен сблъсък между НАТО и нашата страна, с всички потенциално катастрофални последици, до които би довело това“, заяви руският заместник-външен министър.

Изказването идва на фона на продължаващото напрежение между Русия и западните държави, свързано с войната в Украйна и засиленото военно присъствие на НАТО в Източна Европа.

kris (преди 3 минути)
Не, Мистър Боб....Европейското НАТО ще си го намери....Казано е, че Европа изчезва до 2028....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
MrBean (преди 24 минути)
Е,щом не ви увират алкохолизираните глави ще си го намерите...

