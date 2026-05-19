Русия: Близо сме до война с НАТО

Кадър Президентство на Русия

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че рисковете от директен военен сблъсък между НАТО и Русия се увеличават, съобщават „Ройтерс“ и ТАСС.



По думите му последствията от подобен конфликт могат да бъдат „катастрофални“.



Рябков заяви, че в европейските столици все по-активно се налага тезата за „надвиснала заплаха от война с висока интензивност“ с Русия.



„В резултат на тази ескалация на напрежението, включително откровено провокативни действия в ядрената сфера, стратегическите рискове нарастват, както и опасността от челен сблъсък между НАТО и нашата страна, с всички потенциално катастрофални последици, до които би довело това“, заяви руският заместник-външен министър.



Изказването идва на фона на продължаващото напрежение между Русия и западните държави, свързано с войната в Украйна и засиленото военно присъствие на НАТО в Източна Европа.

