Русия обяви Ходорковски за издирване за заговор за преврат срещу Путин

В Русия е образувано наказателно дело срещу намиращия се в изгнание бивш бизнесмен Михаил Ходорковски и повече от 20 други опозиционни фигури от т.нар. Руски антивоенен комитет (РАК) по обвинения за опит за насилствено завземане на властта и организиране на терористична група, съобщи Федералната служба за сигурност (ФСБ), пише "19 минути".

Ходорковски натрупа състоянието си през 90-те години като ръководител на вече несъществуващата петролна компания „ЮКОС“, преди да бъде арестуван през 2003 г. Той бе осъден на 14 години затвор по обвинения в укриване на данъци и измама, но беше помилван от руския президент Владимир Путин през 2013 г. Олигархът напусна Русия малко след освобождаването си и в момента живее в Лондон. През 2015 г. руски съд издаде международна заповед за ареста му по обвинение, че е поръчал убийство.

Според ФСБ целта на РАК, създаден от Ходорковски през 2022 г. малко след ескалацията на конфликта в Украйна, е „насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Русия“, което било открито заявено в основния документ на организацията.

В документа на комитета членовете твърдят, че „режимът на Путин е нелегитимен и престъпен“ и „трябва да бъде ликвидиран“. Те също така заявяват, че се стремят да спрат това, което наричат руска „агресия“ срещу Украйна. Москва настоява, че конфликтът в Украйна е бил провокиран от Запада и че Русия действа в самозащита.

В началото на октомври РАК участва в създаването на т.нар. „Платформа за диалог с руските демократични сили“ към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). „Ходорковски представя платформата пред западните държави като „учредително събрание за преходния период“ и като алтернатива на руското правителство“, заяви ФСБ.

По данни на службата, Ходорковски и неговите съюзници – включително бившият световен шампион по шах Гари Каспаров, бившият руски премиер Михаил Касьянов и опозиционните активисти Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, освободени през 2024 г. при размяна на затворници със Запада – „финансират украински националистически паравоенни формирования, определени от Русия като терористични групи, и извършват наемане на бойци за тях, които след това да бъдат използвани в техния план за насилствено завземане на властта в Русия“.

В момента срещу Ходорковски, който се издирва и за публични призиви към тероризъм, и неговите съучастници се водят следствени действия, съобщи ФСБ. Те ще бъдат изправени пред правосъдието съгласно руското законодателство, добавиха от службата.

