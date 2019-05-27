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Русия ще внася праскови и череши от Сърбия и Северна Македония

27.05.2019 / 12:19 4

Снимка Булфото, архив

Руските власти разрешиха от 27 май внос в Руската федерация на костилкови култури от Северна Македония и Сърбия, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Сред тези култури са праскови, вишни, череши, кайсии, нектарини, сливи. Доставките трябва да се осъществяват от зони свободни от причинителя на кафяво монилиазно гниене и трябва да бъдат съпроводени с лабораторна експертиза за този карантинен обект.

 

 

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n eXu s (преди 4 минути)
Рейтинг: 43188 | Одобрение: -49412
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Пешо от Виница (преди 9 минути)
Рейтинг: 8365 | Одобрение: 4600
NeXus-всичко е бизнес на този свят! Усмивка
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n eXu s (преди 21 минути)
Рейтинг: 43188 | Одобрение: -49412
Руснаците обичат четниците, незнайно защо. Имайки предвид, че България им е дала език, религия, култура и традиции. И те пак си предпочитат четниците. За мен това е предателство и неблагодарност.
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL) //// Родствени държави около Балканите: BG, RO, MK, HR, HU, AL, KOS. По света наши роднини: TAT, DAG, IR, AFG. HTTP://protobulgarians.com
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM
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Пешо от Виница (преди 35 минути)
Рейтинг: 8365 | Одобрение: 4600
А от нас-правоверните защитници на НАТО ,кога? Усмивка

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