Русия ще внася праскови и череши от Сърбия и Северна Македония

Снимка Булфото, архив

Руските власти разрешиха от 27 май внос в Руската федерация на костилкови култури от Северна Македония и Сърбия, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Сред тези култури са праскови, вишни, череши, кайсии, нектарини, сливи. Доставките трябва да се осъществяват от зони свободни от причинителя на кафяво монилиазно гниене и трябва да бъдат съпроводени с лабораторна експертиза за този карантинен обект.

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