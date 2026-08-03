Русия засилва защитата на товарните кораби в Черно и Азовско море, разработва и нови морски маршрути

Пиксабей

Русия заяви днес, че засилва защитата на товарните кораби в басейна на Азовско и Черно море, като същевременно разработва алтернативни морски маршрути, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че тази стъпка идва след рязка ескалация на атаките в морето и от двете страни във войната в Украйна.

Руското министерство на транспорта заяви, че в отговор на "напрегнатата ситуация в Азовско море, предизвикана от засилване на вражеските атаки с дронове срещу плавателни съдове", е създало работна група, която да разработи нови маршрути и да пренасочи товарните превози към други средства за транспорт, предаде БТА.

"Редица товарно-разтоварни компании вече изразиха готовност да поемат допълнителни количества товари и да ускорят дейностите в техните терминали в границите на оперативните си възможности", посочи в изявление министерството.

Съвместно с министерството на отбраната "са взети допълнителни мерки, за да се гарантира безопасността на корабоплаването и да се защитят корабите в басейна на Азовско и Черно море", се допълва в изявлението.

Русия, която е най-големият износител на пшеница, и Украйна, която също е голям износител на земеделска продукция, през последните седмици си разменят атаки по пристанищни съоръжения и кораби в Черно море, което повиши цената на пшеницата на световните пазари, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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