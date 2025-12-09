Руски и китайски изтребители над Южна Корея

Кадър Вбокс

Южна Корея вдигна под тревога изтребители, след като китайски и руски военни самолети са навлезли в зоната за противовъздушна отбрана на страната. В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че тази сутрин около 10:00 местно време (03:00 ч. българско време) седем руски самолета и два китайски военни самолета са навлезли в зоната за въздушна отбрана на Южна Корея, след което са я напуснали, без да нарушават териториалното въздушно пространство, цитира Актуално.

Агенция Йонхап пише, позовавайки се на южнокорейската армия, че руските и китайските военни самолети са летели в продължение на около час в зоната за противовъздушна отбрана край източните и южните брегове на Южна Корея.

Обикновено военновъздушните сили на Русия и Китай провеждат военни учения на Корейския полуостров веднъж или два пъти годишно, отбелязва Йонхап.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!