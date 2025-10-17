реклама

Руски подполковник: Да превърнем проклетата Финландия в Хирошима! Трябва да дадем урок на всички останали

17.10.2025 / 12:29 2

Кадър 

  Press Service, Уикипедия

„От тази проклета Финландия бих направил Хирошима! Трябва да дадем урок на всички останали“, заяви подполковникът от вътрешните войски на Русия Александър Тихонов.

Думите на четирикратния олимпийски шампион по биатлон идват след изявление на президента на Финландската федерация по ски Сирпа Коркати пред „Хелзингин Саномат“. Коркати обяви пред изданието, че дори Световната федерация по ски (FIS) да допусне руснаци до участие в Световната купа, те няма да получат визи за влизане във Финландия и няма да участват в състезанията на територията на страната.

„Трябва да се мисли за спорта, а не за политика. Те всичко са объркали. Още от времето на СССР твърдя, че ние нямаме приятели, а само войници и моряци. Мислехме, че Финландия и Прибалтийските държави са наши приятели и братя. Винаги съм знаел, че не е така. Ето и доказателството“, допълни Тихонов пред „ВсеПроСпорт“, цитира Блиц.

78-годишният Александър Тихонов е една от най-големите легенди на световния биатлон. Той има четири златни и един сребърен олимпийски медали, както и 11 златни, четири сребърни и две бронзови отличия от световни първенства. В периода 1996-2008 г. е президент на Съюза на биатлонистите в Русия, а след това още две години е вицепрезидент на организацията.

 

